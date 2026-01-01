На вторичном рынке Перми стоимость «квадрата» выросла на 7,5% При этом цена квадратного метра в новостройках увеличилась всего на 1,8%

Константин Долгановский

За первый квартал этого года среднерыночная стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке выросла на 8,6% — со 124 до 135 тыс. руб. (по данным на 24 марта 2026 года). В дальнейшем цена стабилизировалась до 134 тыс. руб. за «квадрат», таким образом, в I квартале 2026 года рост составил 7,5%. Об этом сообщают аналитики PAN City Group.

Среди причин роста цен на вторичное жилье: cмещение спроса с новостроек на вторичную недвижимость с небольшим сроком эксплуатации, который, по результатам февраля, привёл к росту сделок на 20% относительно января.

Кроме того, в пермских новостройках цена одного квадратного метра выросла на 1,8%: так, на 1 января 2026 года стоимость «квадрата» в первичном жилье составляла примерно 172 тыс. руб., а на 31 марта — 175 тыс. При этом отмечалось колебание цен: 24 февраля 2026-го стоимость квадратного метра снизилась до 150 тыс. руб., потом цены восстановились. К предпосылкам таких колебаний можно отнести ужесточение семейной ипотеки, спад после ажиотажа в декабре и январе, персональные скидки застройщиков.

«Учитывая общую экономическую ситуацию в целом и на рынке недвижимости в частности, снижения цен в сегментах жилой недвижимости во II квартале 2026 года не ожидается. Тренд на умеренный рост цены и восстановление спроса продолжится», — добавили в PAN City Group.

