В летевший из Перми в Сочи самолёт ударила молния Инцидент произошёл утром 14 апреля

Утром 14 апреля в самолёт Boeing-737 авиакомпании «Россия», который выполнял рейс из Перми в Сочи, попала молния. По информации телеграм-канала «Авиаторщина», инцидент произошёл в 7 утра около аэродрома Сочи.

При заходе на посадку на скорости 330 км/ч экипаж в момент выпуска механизации крыла заметил яркую вспышку молнии около борта. Командир воздушного судна доложил, что после проверки работы двигателей и отсутствия отклонений в системах принято решение продолжить снижение.

«Последствия разряда оказались серьёзнее, чем предполагалось: при послеполётном осмотре обнаружили следы воздействия электричества на носовом обтекателе метеолокатора и антенне VHF-1, а самое неприятное — шесть сквозных отверстий в обшивке фюзеляжа, из-за чего самолёт пришлось вывести из оперирования для внепланового ремонта», — написано в сообщении.

Кроме того, от разрядов молнии пострадали самолёты из Москвы, Челябинска и Ташкента.

