В Перми суд продлил арест экс-депутату регионального парламента Константина Окунева* обвиняют в призывах к терроризму

Фото: Ленинский районный суд Перми

Ленинский районный суд Перми 15 апреля рассмотрел ходатайство о продлении срока содержания под стражей для бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Константина Окунева*. Его обвиняют по шести эпизодам ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

По данным следствия, с марта 2024-го по июнь 2025 года Окунев* размещал в своём телеграм-канале и на странице ВКонтакте материалы, призывающие к террористической деятельности.

Следователь настаивал на продлении ареста, объясняя это тем, что обвиняемый может скрыться или продолжить преступную деятельность через интернет. Защита просила заменить меру пресечения на залог или подписку о невыезде, однако прокурор и суд поддержали сторону следствия.

В итоге суд постановил продлить срок содержания Окунева* под стражей на два месяца — до 27 июня 2026 года. Решение пока не вступило в законную силу.

Отметим, Окунев* находится в СИЗО с октября 2025 года. Срок содержания под стражей ему продляли несколько раз. Следователи считают, что если Окунев* выйдет на свободу, то может продолжить свою деятельность в интернете, оказать давление на свидетелей или скрыться от правосудия. Защита настаивает на том, что его подзащитный не намерен скрываться или воздействовать на свидетелей. Он предлагал изменить меру пресечения на домашний арест или залог в 2 млн руб.

С 2022 по 2023 год Дзержинский районный суд Перми вынес в отношении Константина Окунева* уже восемь постановлений. Тогда его обвиняли в дискредитации власти и ВС.

*Константин Окунев внесён в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

