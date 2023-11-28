Долгожданное событие 2026 года!

Событие, ради которого несколько лет трудится каждый застройщик, — получение Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. И вот оно наступило для дома «Притяжение»! Это не просто документ — это поведение итогов, когда мысли и концепция, чертежи и схемы приобретают реальный облик.

В апреле 2026 года девелопер PAN City Group1 отмечает 34-летие своей деятельности на рынке недвижимости Перми, но даже несмотря на большой опыт работы в строительстве, получение заветного документа и рождение нового проекта всегда вызывает массу радостных эмоций! Ввод дома в эксплуатацию — это финальное событие, которое состоялось благодаря масштабному труду большой команды — от архитекторов и проектировщиков до специалистов отдела продаж.

PAN City Group

Уже совсем скоро в «Притяжение» заедут первые новосёлы — те, для кого мы создавали этот дом. Здесь нет случайных деталей: почти 500 квадратных метров тематического пространства под навесом для прогулок и занятий спортом в любую погоду, где каждая зона продумана для отдыха, игры и восстановления душевного равновесия.

Особое внимание было уделено проработке пространств для самых маленьких жителей: прямо в холле дома оборудована игровая комната — это безопасное и яркое место для юных исследователей, рядом с которой для удобства родителей размещается комната матери и ребёнка. Крупные разноцветные кубики знакомят с формами и оттенками, а игровой комплекс дарит настоящую радость движения.

PAN City Group

Необыкновенное решение, которое отмечают будущие новосёлы, — объединённое детское внутреннее и уличное пространство. В доме спроектирована всесезонная игровая площадка под крышей, защищённая от дождя и ветра, на которую юные новосёлы смогут выбегать прямо из детской игровой комнаты. Здесь можно всё: играть в песочнице, рисовать на меловой доске, качаться на качелях и просто дружить.

Дети постарше тоже не заскучают. Для них установлены рукоходы, скалодром, батуты и воркаут-зона на открытом воздухе. Здесь можно и посоревноваться, и просто провести время с друзьями, чувствуя себя свободно и уверенно.

PAN City Group

С заботой о взрослой аудитории дома «Притяжение» предусмотрена всесезонная лаунж-зона на свежем воздухе с мягкой мебелью и качелями «коконами» — идеальное место для восстановления.

Запишитесь на персональную экскурсию, чтобы увидеть дом мечты своими глазами и выбрать понравившуюся квартиру.

В доме «Притяжение» представлено 23 уникальных планировочных решения площадью от 25 до 76 кв. м.

А чтобы ваша покупка была лёгкой, мы подготовили выгодные условия. Специалист отдела продаж PAN City Group поможет подобрать вариант покупки, который будет комфортным именно для вас.

Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2; ш. Космонавтов, 111и, корпус 2, 2 этаж, а также по тел. +7 (342) 207-17-07.

1PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

