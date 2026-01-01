В семи населённых пунктах Прикамья временно отключат радио и телевидение Ограничения начнутся с 20 апреля

Фото сгенерировано нейросетью

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр сообщил о запланированных отключениях средств телерадиовещания с 20 по 26 апреля.

Так, 20 апреля в Чусовом с 03:00 до 12:00 прекратится вещание цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2, Радио России; 21 апреля ограничения коснутся цифровых пакетов РТРС-1, РТРС-2: с 12:00 до 18:00 в Ошье, а с 11:00 до 17:00 — в Ишимово.

В четверг, 23 апреля, с 12:00 до 18:00 отключат вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 в Куеде и Гремячинске, а с 11:00 до 17:00 того же дня меры коснутся Частых, где также не будет работать Радио России. Кроме того, в Воскресенском с 11:00 до 17:00 24 апреля ограничения затронут цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.