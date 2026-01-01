В Пермский край привезли около 900 тонн торфа из Беларуси Продукция прошла проверку

С 1 января по 15 апреля 2026 года в Прикамье завезли 904,3 т торфа из Республики Беларусь, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. При этом за тот же период прошлого года такая продукция в регион не поступала.

Так, 9 апреля Россельхознадзор проконтролировал ввоз 71,4 т белорусского торфа в Пермский край. Сотрудники Управления и специалисты Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» провели контроль товаросопроводительных документов и отобрали пробы продукции, которая имела фитосанитарные сертификаты.

В результате проведённого карантинного фитосанитарного контроля нарушений не выявлено, карантинных организмов в партиях не оказалось. На продукцию оформлены акты карантинного контроля (надзора). Теперь торф могут использовать по назначению. В ведомстве уточнили, что в регионе торф используют для добывающей и перерабатывающей промышленности.

