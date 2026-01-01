За сутки в Пермском крае потушили 12 пожаров

МЧС России по Пермскому краю

За минувшие сутки, 14 апреля 2026 года, на территории Пермского края ликвидировано 12 пожаров. География происшествий следующая: четыре возгорания зафиксированы в Пермском муниципальном округе, по два — в Перми и Верещагинском муниципальном округе, ещё по одному случаю зарегистрировано в Кочевском, Юсьвинском, Бардымском и Березниковском муниципальных округах. К счастью, в результате пожаров никто не пострадал: информации о травмированных или погибших нет.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и стабилизации обстановки 14 апреля на территории региона вели работу 184 профилактические группы общей численностью 436 человек. В рамках профилактических мероприятий:

— проведено 1662 обхода жилых домов и придомовых территорий;

— с гражданами проинструктировано по вопросам пожарной безопасности 2705 человек;

— распространено 2118 памяток и информационных листовок.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю обращается к жителям и гостям региона с напоминанием: при обнаружении признаков возгорания необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам экстренных служб «01», «101» или «112». Своевременное обращение позволяет минимизировать последствия пожара и сохранить жизнь и имущество.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.