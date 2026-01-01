В Прикамье похоронят бойца СВО Виталия Устькачкинцева
С военнослужащим простятся в Нытве
Во время специальной военной операции на территории Украины погиб житель Нытвенского округа Виталий Устькачкинцев. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсетях.
При каких обстоятельствах погиб военнослужащий и когда, местные власти не уточнили. Известно лишь, что он служил в штурмовом подразделении.
В последний путь участника СВО проводят 16 апреля.
Церемония прощания с рядовым Виталием Устькачкинцевым начнётся в Доме культуры Нытвы (пр. Металлургов, 1а) в 10:00, а гражданская панихида — в 11:00.
