В Прикамье похоронят бойца СВО Виталия Устькачкинцева С военнослужащим простятся в Нытве

Фото: администрация Нытвенского округа

Во время специальной военной операции на территории Украины погиб житель Нытвенского округа Виталий Устькачкинцев. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

При каких обстоятельствах погиб военнослужащий и когда, местные власти не уточнили. Известно лишь, что он служил в штурмовом подразделении.

В последний путь участника СВО проводят 16 апреля.

Церемония прощания с рядовым Виталием Устькачкинцевым начнётся в Доме культуры Нытвы (пр. Металлургов, 1а) в 10:00, а гражданская панихида — в 11:00.

