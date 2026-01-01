Экс-мэр Перми Алексей Дёмкин планирует избираться в краевой парламент

Алексей Дёмкин подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» в Пермском крае.

Председатель наблюдательного совета АО «ПЗСП» Алексей Дёмкин выдвинул свою кандидатуру для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по одномандатному избирательному округу № 3 Законодательного собрания Пермского края.

Приём документов от кандидатов, желающих принять участие в процедуре предварительного отбора, осуществляется по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 72. Выдвижение кандидатов продлится до 30 апреля включительно.

Предварительное голосование, по результатам которого будет определён список партийных кандидатов на выборы в региональный парламент, пройдёт с 25 по 31 мая 2026 года.





