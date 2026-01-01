Пермские решения для «умных городов» представлены в Таиланде Бизнес-миссия стала частью программы по развитию технологического сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии

Пресс-служба правительства Пермского края

Российские компании, представляющие сферы электроники, информационных технологий, энергетики, систем безопасности и городской инфраструктуры. приняли участие в международной бизнес-миссии в столице Таиланда Бангкоке, организованной Российским экспортным центром. В состав делегации вошла пермская компания INSYTE Electronics.

Разработчики решений для «умных городов» из Прикамья представили два проекта. Система автоматизации «Умный дом INSYTE» позволяет управлять инженерной инфраструктурой любых объектов — от квартир до промышленных зданий. Второе решение — система мониторинга энергоресурсов EMS INSYTE. Аппаратно-программный комплекс собирает и анализирует данные со зданий, районов и объектов городской инфраструктуры. Показания всех видов счетчиков объединяются на платформе, аналитика доступна через удобные цифровые панели мониторинга.

Во время бизнес-миссии пермские разработчики провели с потенциальными партнерами около 10 рабочих встреч, по итогам которых готовность к долгосрочному сотрудничеству и продвижению пермских решений выразили пять зарубежных компаний, еще четыре партнера рассматривают внедрение технологий в действующие проекты.

В компании INSYTE Electronics пояснили, что бизнес-миссии позволяют установить прямые связи с компаниями из-за рубежа, понять требования рынков стран Юго-Восточной Азии — в дальнейшем всё это способствует развитию экспортного направления компании.

Добавим, что поддержка и развитие экспорта ведется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

