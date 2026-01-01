Ледовый комплекс в Чернушке Пермского края готов на 70% Завершить работы планируется в 2026 году

Готовность крытого ледового комплекса в Чернушке Пермского края составила более 70%. В данный момент монтаж коммуникаций завершён, рабочие приступили к внутренним отделочным работам.

Объект строят рядом с центральным стадионом. В комплексе предусмотрено два блока, основной из которых представляет собой непосредственно ледовую арену с четырьмя раздевалками и трибунами на 200 мест. Также подрядчик приступил к возведению второго блока, где разместят игровые залы.

По данным краевого правительства, стоимость объекта составила около 770 млн руб., из которых 300 млн руб. было выделено из регионального бюджета, часть средств — из местного, более 220 млн руб. было направлено компанией «Лукойл». Завершение всех работ ожидается в 2026 году.

«Мы заходили в проект с чёткими финансовыми параметрами. Чтобы их сохранить, потребовалось изменить проектные решения, что сдвинуло сроки реализации. В планах сдать объект в этом году», — сообщила министр физической культуры и спорта региона Татьяна Чеснокова.

Кроме Чернушки, крытые ледовые комплексы появятся в Чусовом, Кунгуре и Добрянке. Уже проведены работы по подготовке земельных участков, проектно-сметные документации проходят госэкспертизу. Работы начнутся после получения положительных заключений.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.