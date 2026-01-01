Жителей Прикамья предостерегли от скачивания вредоносных приложений Через них злоумышленники получают доступ к личным данным

Константин Долгановский

В минсвязи Прикамья предостерегли жителей от скачивания вредоносных мобильных игр и приложений. Через них злоумышленники получают доступ к личным данным пользователей, контроль устройств и возможность похищать деньги.

«Цифровая безопасность — это ответственность каждого. Даже одно неосторожно установленное приложение может привести к утечке персональных данных или финансовым потерям. Мы рекомендуем следовать простым, но эффективным правилам, которые помогут защитить себя и своих близких», — рассказали в ведомстве.

Приложения рекомендуется устанавливать, пользуясь исключительно официальными магазинами, не переходить по сомнительным ссылкам и не устанавливать APK-файлы, полученные по почте, в мессенджерах или соцсетях. При этом, по данным минсвязи, App Store и Google Play — магазины приложений, которыми часто пользуются мошенники, и рекомендуется пользоваться RuStore, где перед загрузкой каждое приложение тщательно проверяется.

Кроме того, перед установкой следует проверять разработчика, в том числе наличие официального сайта, контактной информации и репутацию других приложений, а к высоким рейтингам и отзывам нужно относиться критически, поскольку они могут быть фальшивыми. Также необходимо заранее изучать информацию о приложении в интернете, запрашиваемые при скачивании разрешения.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.