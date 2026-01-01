На севере Прикамья осудили бывшего директора УК за халатность В прошлом году на девочку в Соликамске упала снежная глыба с крыши дома

Юлия Баталина

В Соликамске суд признал виновным бывшего директора управляющей компании 1964 г.р. Его осудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Поводом для уголовного преследования стала ненадлежащая очистка кровли многоквартирного дома, из-за чего пострадала 17-летняя девушка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве, в 2025 году директор УК не обеспечил своевременную уборку снега и льда с крыши и козырька балкона жилого дома на проспекте Юбилейном. В результате снежно-ледяная масса упала на несовершеннолетнюю девочку, причинив ей травму ноги средней тяжести.

В ходе расследования была проведена судебно-медицинская экспертиза и допрошены свидетели. В итоге суд назначил мужчине наказание в виде штрафа 200 тыс. руб. Также его на один год лишили права осуществлять деятельность, связанную с оказанием услуг по содержанию и ремонту жилого фонда. Отдельно суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей: с управляющей компании взыскали 500 тыс. руб. в счёт компенсации морального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу.

