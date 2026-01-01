В Пермском крае раскрыто убийство 19-летней давности

Константин Долгановский

Следственным отделом по городу Чайковский СУ СК России по Пермскому краю предъявлено обвинение местной жительнице 1987 г.р. по статье «Убийство, сопряженное с разбоем» (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, в апреле 2007 года обвиняемая, находясь в гостях у пожилой женщины 1938 г.р., из корыстных побуждений нанесла хозяйке квартиры множественные ранения колюще-режущим предметом. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. После совершения преступления злоумышленница похитила денежные средства и скрылась.

На начальном этапе расследования установить совершившего преступление не удалось. Благодаря совместной работе следователей-криминалистов регионального управления СКР и оперативных служб ГУ МВД России по Пермскому краю личность подозреваемой была установлена, после чего она была задержана.

По ходатайству следствия в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на сбор и фиксацию доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.





