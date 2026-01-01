Работники автосервиса в Перми подожгли сухую траву возле электроподстанции Возгорание было оперативно ликвидировано

Работники автосервиса в Перми подожгли сухую траву вблизи энергообъекта. Как рассказали в пермском филиале «Россети Урал», возгорание было обнаружено на территории, прилегающей к одной из подстанций в Дзержинском районе.

«На место была оперативно направлена бригада Пермских городских электрических сетей, которая ликвидировала возгорание. В ходе проверки было выявлено, что работники близлежащего автосервиса выполняли уборку территории от сухой растительности и позже подожгли её. С ними проведена разъяснительная работа», — сообщили в компании.

Жителям напоминают о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности вблизи энергообъектов. В охранных зонах линий электропередачи запрещено жечь сухую траву и листву, складировать или сжигать мусор, оставлять легковоспламеняемые и горюче-смазочные материалы. Пожар может стать причиной повреждения оборудования и привести к перебоям в электроснабжении.

