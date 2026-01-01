В Пермском крае снизилась доля отказов по автокредитам В целом по России отказы составили 78,3%

Константин Долгановский

В марте 2026 года в Пермском крае доля отказов по заявкам на автокредиты составила 75,9%, что на 6 процентных пунктов ниже, чем год назад (81,9%). Регион занимает 21-е место среди субъектов РФ по этому показателю, что свидетельствует об улучшении ситуации на рынке автокредитования в Прикамье.

По данным Национального бюро кредитных историй (НКБИ), в целом по стране доля отказов в марте 2026 года составила 78,3%, что также является снижением по сравнению с предыдущими периодами. Это говорит о том, что банки начинают более активно рассматривать заявки, однако уровень отказов всё ещё остаётся высоким.

Эксперты отрасли отмечают, что, несмотря на снижение, банки по-прежнему осторожны в выдаче кредитов, особенно для граждан с высокой долговой нагрузкой. Конкуренция за качественных заёмщиков, имеющих высокий кредитный рейтинг, нарастает. В частности, для заёмщиков с рейтингом выше 750 баллов доля отказов составляет 55%.

Рейтинг НКБИ

В то же время, в других регионах России, таких как Иркутская область и Алтайский край, наблюдаются значительно более высокие доли отказов — 87,4 и 85,7% соответственно. В Чувашии и Вологодской области этот показатель ниже — 69,1 и 70% соответственно. Это может указывать на более мягкую кредитную политику банков в этих регионах и более качественный поток заявителей.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.