Пермский край вошёл в число лидеров по привлечению средств на промышленность Доля региона в общем объёме федеральной поддержки превысила 10%

Константин Долгановский

Пермский край вошёл в число лидеров по привлечению финансирования предприятиями в 2025 году. Как сообщает региональный минпромторг, регион занял третье место в России по объёму привлечённых средств в рамках нацпроектов технологического лидерства.

«Регионы-лидеры смогли привлечь наибольшие суммы финансирования из федеральных средств, выделяемых в рамках этих проектов. Доля Прикамья в общем объёме мер поддержки превысила 10% наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. В том числе, благодаря им Пермский край занял восьмое место в рейтинге регионов по объёму налоговых платежей в промышленности», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что меры поддержки предоставляются в виде грантов, субсидий, льготных займов и других форм государственной помощи. В частности, в рамках программы «доращивания» технологических компаний гранты от 25 до 250 млн руб. при софинансировании не менее 50% предоставляют проектам, связанным с разработкой, доработкой, созданием или расширением производства и внедрением новой продукции под задачи российских корпораций.

Субсидия на обеспечение мероприятий по проведению НИОКР в области средств производства электроники может достигать 2,5 млрд руб. на срок проекта при софинансировании в размере 10%. Также предприятия обрабатывающей промышленности могут получить возмещение 20% расходов на внедрение промышленной робототехники организациям.

