В Перми наружная реклама стоматологических услуг привлекла внимание ФАС Возбуждено дело об административном правонарушении

фото: ФАС России

Пермское УФАС выявило нарушения в размещении наружной рекламы медицинских услуг. Внимание ведомства привлекла реклама стоматологических услуг, размещённая в оконных проёмах здания по ул. Сапфирной, 10.

Как пояснили в ведомстве, в соответствии с российским законодательством, реклама медицинских услуг обязана содержать предупреждение о возможных противопоказаниях, необходимости ознакомления с инструкцией или консультации со специалистом. Однако в случае рекламы стоматологических услуг на ул. Сапфирной такого предупреждения не было. Это стало основанием для возбуждения дела по признакам нарушения закона «О рекламе».

В отношении распространителя рекламы начато административное производство. Если факт нарушения подтвердится, клинике грозит административная ответственность.

В пресс-службе Пермского УФАС подчеркнули, что мониторинг соблюдения рекламного законодательства продолжается.

