Средний чек на услуги турагентств в Пермском крае вырос до 96,3 тысячи рублей Это на 15% выше прошлогодних показателей

Константин Долгановский

В Пермском крае по итогам первого квартала 2026 года медианный чек за услуги туристических агентств составил 96,3 тыс. руб., что на 15% больше, чем год назад.

Как сообщает портал v-kurse.ru со ссылкой на аналитический сервис «Чек индекс» компании «Платформа ОФД», помимо роста среднего чека, в регионе увеличилось и количество приобретённых туров — на 9%. Это отличает Пермский край от большинства других регионов России, где спрос на услуги турагентств, напротив, снизился, в том числе из-за событий на Ближнем Востоке.

Для сравнения: в среднем по России чек за туры в первом квартале 2026 года составил 74 тыс. руб., что почти на четверть меньше, чем в Прикамье.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.