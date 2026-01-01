В Пермском крае температура воздуха достигла +17 градусов 14 апреля

Зарина Ситдикова

В Пермском крае 14 апреля зафиксировано существенное потепление: столбики термометров поднялись до +17,9°С. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на доктора географических наук Андрея Шихова.

По данным специалиста, минувший вторник стал самым тёплым днём за период с 3 апреля в южных районах Прикамья. Прогрев воздуха превзошёл прогнозные значения. Так, в Осе и Кунгуре максимальная дневная температура достигла +17,9°С, в Чернушке — +17,2°С. В краевой столице воздух прогрелся до +15,2°С.

Что касается прогноза на 15 апреля, то солнечная погода в регионе сохранится, однако станет ощутимо прохладнее из-за притока более холодной воздушной массы с северных широт.

Днём по краю синоптики ожидают +8...+13°С, в Перми — +10...+12°С. При этом основной поток холодного воздуха в настоящее время направлен в сторону северных районов Западной Сибири, пояснил эксперт.

