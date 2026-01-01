В Пермском крае запускают дополнительные летние электрички Они начнут курсировать с 30 апреля

В Пермском крае с 30 апреля по 27 сентября вводятся дополнительные пригородные поезда. Такое решение принято в связи с ростом числа пассажиров, отправляющихся на дачи и в туристические поездки. Об этом сообщили в АО «Пермская пригородная компания».

По пятницам, субботам и воскресеньям будут курсировать четыре электропоезда:

— № 6015 Пермь-2 — Менделеево;

— № 6016 Менделеево — Пермь-2;

— № 7168 Пермь-2 — Кишерть;

— № 6007 Кишерть — Верещагино.





Ежедневно будут ходить электрички:





— № 6163/6164 Чусовская — Баская — Чусовская;

— № 6278/6279 Пермь-2 — Дивья — Пермь-2.





Кроме того, с понедельника по четверг (с 4 мая по 24 сентября) вводятся поезда № 6017 Пермь-2 — Григорьевская и № 6018 Григорьевская — Пермь-2.





По субботам и 1 мая (с 9 мая по 3 октября) запустят электричку № 6013 Пермь-2 — Григорьевская.





В то же время с 27 апреля по 1 октября отменяются пригородные поезда № 6194 Пермь-2 — Кунгур и № 6011 Кунгур — Верещагино.





Оформить билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в пригородных кассах. Продажа открывается за 10 дней до отправления.

