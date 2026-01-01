Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский джазовый фестиваль впервые пройдёт в Доме музыки на Заводе Шпагина «ЛетоДжаз» состоится 25 июня

В Перми открылись продажи билетов на летний музыкальный фестиваль «ЛетоДжаз» (12+). Фестиваль проходит в пятый раз и позиционируется как юбилейный.

Как рассказали «Новому компаньону» организаторы — АНО «Центр по реализации проектов в сфере культуры» — фестиваль впервые пройдёт в новом, экспериментальном формате. Все его события состоятся 25 июня с 19:00 до 00:00 на одной площадке — в Доме музыки на Заводе Шпагина (корпус «Литера А»), но у посетителей будет возможность заходить и выходить в концертный зал, слушать только те выступления, которые ему интересны, и выходить на свежий воздух — на просторную площадь между Пермской галереей, музеем «Пермский период» и Домом музыки, где организаторы намерены расположить большой фудкорт и фотозоны.

В самом помещении концертного зала будет две зоны: танцпол и vip-зона со столиками; цены на билеты в них отличаются — соответственно, 1500 и 2000 руб.

В программе фестиваля — южноамериканский джаз, соул, авторские импровизации; среди участников — Kickin' Jass Orchestra, «Хоронько Оркестр!», Билли Новик и «Петербургский Джазовый Актив», Christian Galvez Trio, Даниэль Ондого с проектом «Алгоритм» и певица Джиа.

