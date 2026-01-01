В Прикамье простятся с погибшим на СВО младшим сержантом
Поделиться
Твитнуть
В ходе специальной военной операции погиб младший сержант Руслан Леонидович Шардаков, уроженец города Очер Пермского края. Он родился 24 апреля 1998 года, погиб 2 марта 2026 года.
Руслан окончил среднюю школу №1 в Очере, с юности увлекался футболом, в дальнейшем работал вахтовым методом. Церемония прощания с погибшим запланирована на 15 апреля в Центральном доме культуры (ул. Коммунистическая, 6).
Поминальная трапеза состоится в этот же день в кафе «Место встречи».
Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть