Крупные ТЦ Перми отчитались об убытках Эксперты связывают это с усилением конкуренции со стороны онлайн-ритейла

ТРЦ «Планета»

Константин Долгановский

Крупные торговые комплексы Перми по итогам прошлого года отразили в финансовой отчётности убытки. По данным «Коммерсантъ-Прикамье», ООО «Ла Терра», управляющее ТРЦ «Планета», завершило 2025 год с отрицательным финансовым результатом в 349 млн руб., тогда как годом ранее компания зафиксировала чистую прибыль в размере 204 млн руб. При этом выручка объекта осталась стабильной — 884 млн руб.

В то же время ООО «Проспект-Пермь», отвечающее за работу ТЦ «Imall Эспланада», также показало убыток, составивший 1,1 млрд руб. Примечательно, что на фоне отрицательного результата выручка компании выросла: с 851 млн руб. в 2024 году до 1,1 млрд в 2025-м.

Эксперты связывают ухудшение финансовых показателей с рядом факторов: снижением потребительской активности, усилением конкуренции со стороны онлайн-ретейла и высокими ставками по кредитам. Кроме того, на отчётность новых торговых объектов влияют значительные капитальные вложения в строительство, финансируемые за счёт заёмных средств, которые тоже отражаются в бухгалтерских балансах.

