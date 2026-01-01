В следующем году завершат капремонт в больнице Соликамска Работы вышли на завершающий этап

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края

В хирургическом стационаре городской больницы Соликамска продолжается капитальный ремонт. Работы, начатые в прошлом году, сейчас вышли на завершающий этап на четвёртом и пятом этажах здания. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

По словам технического директора подрядной организации «Спарта» Андрея Селюнина, демонтажные работы уже завершены, выполнено усиление и ремонт стен, уложены черновые полы, заменены окна. Сейчас специалисты занимаются пусконаладкой вентиляции и электроснабжения, а также проводят чистовую отделку помещений.

Несмотря на масштабные работы, здание продолжает функционировать: на первых трёх этажах врачи оказывают хирургическую помощь взрослым и детям, проводятся операции, работает стационар. Для минимизации неудобств строительные и инженерные работы в ночное время не ведутся.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края

После завершения ремонта на четвёртом и пятом этажах начнётся следующий этап работ. Обновлённые отделения будут полностью готовы к приёму пациентов — с новой отделкой, смонтированными системами, инфраструктурой и мебелью. Полностью капремонт хирургического корпуса планируется завершить в следующем году.

