Прикамца осудили за незаконную рубку леса

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

Чернушинский районный суд вынес обвинительный приговор жителю района, организовавшему незаконную заготовку древесины. Как информирует прокуратура Пермского края, фигурант дела признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ — незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере. Об этом сообщает ВЕТТА.

Установлено, что с февраля по март 2024 года злоумышленник нанял рабочих и задействовал специализированную технику для вырубки леса. В результате противоправных действий было заготовлено свыше 160 кубометров древесины, а ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 2,4 млн руб.

По итогам рассмотрения дела суд назначил подсудимому наказание в виде полутора лет принудительных работ. Кроме того, с осуждённого взыскана сумма не полностью возмещённого ущерба — более 1 млн руб.

Отдельно суд удовлетворил требование прокурора о конфискации денежных средств в размере 5 млн руб. — именно в такую сумму была оценена лесозаготовительная техника, которую фигурант успел реализовать до возбуждения уголовного дела. Указанные средства обращены в доход государства.

