В Перми более 19 тысяч детей смогут провести лето в пришкольных лагерях В нынешнем году в Перми планируется открыть 110 смен с дневным пребыванием

Виктор Михалев

Более 19 тыс. юных пермяков смогут отдохнуть в пришкольных лагерях в летний период. Образовательные организации города уже приступили к подготовке сезонной кампании по организации досуга и занятости несовершеннолетних.

В нынешнем году в Перми планируется открыть 110 смен с дневным пребыванием: из них 69 лагерей труда и отдыха, восемь разновозрастных отрядов и 22 многодневных туристических маршрута. Совокупный охват участников превысит 19 тыс. человек.

По информации департамента образования, дневные лагеря рассчитаны на школьников 7-17 лет и функционируют на базе общеобразовательных школ, дошкольных учреждений и центров дополнительного образования. Продолжительность смены — 21 календарный день (15 рабочих), ежедневное пребывание — не менее четырёх часов. Предусмотрено двух- или трёхразовое питание. Всего доступно 16 380 мест.

Для подростков 14-17 лет предусмотрен специальный формат — лагеря труда и отдыха. В 69 таких сменах смогут принять участие около 2 тыс. человек. Программа сочетает досуговые мероприятия с возможностью получить первый трудовой опыт и профессиональные навыки. Смена длится 14 дней (10 рабочих), ежедневная занятость — от четырёх часов, питание — двух- или трёхразовое.

Дополнительно организуются две формы отдыха. Первая — восемь разновозрастных отрядов для детей 7-17 лет на базе учреждений дополнительного образования. Занятия проходят в июне, продолжительность — 10 рабочих дней, не более трёх часов ежедневно, участникам предоставляется полдник. Охват — 440 человек.

Вторая форма — многодневные туристические походы с круглосуточным пребыванием и организацией питания у костра. Они рассчитаны на школьников 10-17 лет. Запланировано 22 похода, в которых смогут участвовать 800 детей.

Программы смен ежегодно расширяются и адаптируются под актуальные интересы семей. Ребята смогут освоить основы программирования, веб-дизайна, робототехники, попробовать себя в создании компьютерных игр. Творческие направления включают художественные мастерские, театральные студии, съёмки видеороликов, хореографию и вокал. Также предусмотрены спортивные интенсивы, футбольные сборы, экологические и краеведческие проекты.

Обязательное условие для зачисления в лагеря дневного пребывания и труда и отдыха — наличие у ребёнка регистрации по месту жительства в Перми. Для остальных форм отдыха допускается регистрация по месту пребывания.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.