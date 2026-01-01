Пермские леса начнут обрабатывать от клещей в апреле

Константин Долгановский

В Пермской городской администрации сообщили о планах по акарицидной обработке лесных территорий. Мероприятия по защите от клещей стартуют в апреле при соблюдении необходимых погодных условий.

Для качественного нанесения препаратов требуются два фактора: полное исчезновение снега и сухая погода в течение нескольких суток. Поскольку в лесопарковых зонах снежный покров сохраняется дольше из-за рельефа и затенения, график работ привязан к фактической обстановке.

Согласно данным управления по экологии и природопользованию, обработка пройдёт в два этапа. Первый запланирован на конец апреля — сразу после схода снега, второй — на июль. В приоритете — популярные места отдыха: экологические маршруты, зоны отдыха в 50-метровой зоне от них, открытые поляны, лесные остановочные пункты, а также тропы, ведущие к садовым товариществам и жилым кварталам. Территории парков и кладбищ будут обработаны отдельно — в первой декаде мая.

До завершения всех работ специалисты рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности при выходе на природу. Следует надевать светлую одежду с длинными рукавами, плотно прилегающими манжетами, брюки, заправленные в высокую обувь, закрывающую стопы и лодыжки. Обязателен головной убор или капюшон. Поверхность одежды и открытые участки кожи желательно обработать репеллентами.

При обнаружении присосавшегося клеща необходимо как можно скорее обратиться в специализированную лабораторию для сдачи насекомого на анализ. В Перми такие исследования проводят:

— лаборатория клинической иммунологии Пермской краевой клинической инфекционной больницы (ул. Восстания, 39; тел. 267-56-84). Режим работы: ежедневно с 08:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни — с 09:00 до 21:00;

— бактериологическая лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии по Пермскому краю (ул. Сысольская, 4; тел. 284-11-92). Режим работы: с 08:30 до 15:00 по будням, в выходные и праздники не работает;

— лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии по Пермскому краю (ул. Лебедева, 26; тел. 260-28-69). Режим работы: ежедневно с 08:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни — с 09:00 до 21:00.

Актуальный перечень пунктов приёма уточняется по официальным ресурсам.

Важно знать: удаление клеща и экстренная профилактика иммуноглобулином проводятся бесплатно, однако лабораторное исследование насекомого на наличие инфекций не входит в систему ОМС и оплачивается отдельно. Стоимость услуги можно уточнить напрямую в лабораториях.

Специалисты также напоминают: категорически не рекомендуется раздавливать извлечённого клеща, поскольку микротравмы на коже рук могут стать входными воротами для инфекции.

