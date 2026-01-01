Ветинспекция Прикамья оспорит решение о наказании руководителя Постановление суда еще не вступило в законную силу

Сергей Глорио

Госветинспекция Пермского края намерена оспорить в вышестоящей инстанции вердикт суда, признавшего руководителя ведомства Михаила Завьялова виновным в совершении административного правонарушения. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на ведомство.

Напомним, поводом для разбирательства послужила жалоба жителя региона на действия сотрудников инспекции, которые, по его мнению, незаконно отказали ему в доступе к документам, связанным с рассмотрением его обращения. Прокуратура Пермского края, проведя проверку, установила факт нарушения законодательства и вынесла представление об устранении выявленных недочётов. Поскольку предписание надзорного органа исполнено не было, прокуратура обратилась в суд с требованием привлечь виновных к ответственности.

В итоге суд первой инстанции удовлетворил иск и назначил Михаилу Завьялову штраф за неисполнение законных требований прокурора. Однако, как подчеркнули в госветинспекции, данное постановление ещё не вступило в законную силу: ведомство уже готовит апелляционную жалобу на вынесенное решение.

