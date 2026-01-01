За три недели полицейские Прикамья задержали 55 человек, находящихся в розыске

Архив ИД «Компаньон»

За три недели сотрудникам полиции в Прикамье удалось установить местонахождение и задержать 55 подозреваемых в совершении правонарушений, скрывавшихся от следствия и суда.

В частности, специалисты отдела организации розыска Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю задержали мужчину 1990 г.р., длительное время находившегося в федеральном розыске. Ему инкриминируется управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, имеющим административное наказание или судимость за аналогичное деяние. На данный момент задержанный содержится под стражей.

Кроме того, в ходе разыскных мероприятий найдены двое пропавших без вести, в том числе один несовершеннолетний.

Информация о каждом пропавшем человеке фиксируется в Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Пермскому краю. Подразделение работает круглосуточно: сотрудники оперативно отслеживают сообщения о преступлениях, розыске граждан и обнаружении тел, включая неопознанные. Поступающие данные в кратчайшие сроки сверяются с имеющимися учётами для оперативного выявления разыскиваемых лиц. Связаться с бюро можно по тел. 241-36-40.

