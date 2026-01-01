В Прикамье направлено в суд уголовное дело об организации незаконной миграции

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края согласовала обвинительные документы по уголовным делам в отношении двух фигуранток. Им инкриминируются создание преступного сообщества и участие в его деятельности (ч. 1 и 3 ст. 210 УК РФ), а также организация незаконной миграции (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).

Согласно материалам следствия, в 2021 году москвичка совместно с соучастниками сформировала организованную группу, к которой присоединились минимум 12 человек, включая жительницу Тулы. Участники схемы за вознаграждение проводили фиктивные экзамены для иностранных граждан по русскому языку и истории России, гарантируя положительные результаты тестирования. Это позволяло мигрантам в дальнейшем оформлять патенты, виды на жительство, разрешения на временное проживание и российское гражданство.

В результате противоправных действий на территории РФ незаконно находились иностранные граждане, не имевшие законных оснований для пребывания в стране.

Обе обвиняемые заключили с прокурором досудебные соглашения о сотрудничестве. Уголовные дела переданы в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу. Расследование в отношении остальных участников преступной группы продолжается.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.