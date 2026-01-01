В Прикамье назвали самые популярные имена новорожденных в начале 2026 года Мальчиков чаще всего называли Михаилом, а девочек — Софией

В Пермском крае в первом квартале 2026 года определились лидеры среди имён для новорождённых. По данным краевого ЗАГСа, самым популярным мужским именем вновь стало Михаил — оно удерживает первенство уже второй год подряд. В тройку лидеров также вошли Александр и Тимофей.

У девочек ситуация изменилась: если в 2025 году чаще всего называли София, то в 2026-м на первое место вышло имя Анна. София и Ева разделили второе место — эти имена встречались с одинаковой частотой.

В первом квартале 2026 года в Прикамье 300 малышей получили уникальные имена — такие, которые больше никому в этот период не давали. Среди редких и необычных вариантов: Настасья, Спартак, Луна, Иннокентий, Млада и Ерофей.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.