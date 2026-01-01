На улице Плеханова в Перми планируют построить новый сквер Его площадь займёт около 4400 квадратных метров

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельностью Пермского края

В Дзержинском районе Перми, недалеко от нового участка ул. Строителей, планируют построить новый сквер. Ориентировочно его площадь составит 4,4 тыс. кв. м. Место под размещение сквера рассмотрят в границах улиц Плеханова, Кронштадтской и ш. Космонавтов, зданиями на ул. Плеханова, 63 и 73а, на ш. Космонавтов, 86 и 86/1.

По данным 2ГИС, здесь расположены магазины и жилые дома, в основном — 1960-х годов постройки. Для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, зон планируемого размещения объектов и определения характеристик и очерёдности планируемого развития территории краевой Институт территориального планирования подготовит проект планировки участков.

«Территория рассматривается в комплексе. Для сбалансированного развития микрорайонов предусматриваются земельные участки для того, чтобы в последующем там можно было разместить социальные объекты или провести благоустройство. Данный земельный участок предусматривается для создания в будущем на нём сквера», — пояснили «Новому компаньону» в краевом минимущества.

