В Пермском крае подешевела аренда автомобилей В лидерах по запросам осталась LADA Granta

В Пермском крае зафиксирована тенденция к снижению стоимости аренды автомобилей. По данным аналитиков «Авито Авто», с ноября 2025-го по март 2026 года цены стали доступнее как на массовые, так и на более дорогие модели. Это отражает общую динамику рынка, готовящегося к весеннему сезону. Такие данные «Новому компаньону» предоставили в пресс-службе «Авито».

Согласно результатам анализа рынка, самой популярной моделью для аренды остаётся LADA Granta — на неё пришлось 23,5% всех запросов пользователей. В пятёрку лидеров также вошли:

— Kia Rio (10,5%);

— Daewoo Matiz (7,2%);

— LADA Largus (4,2%);

— Volkswagen Polo (3,9%).

В исследовании отмечается, что снижение стоимости затронуло все сегменты, но выражено неравномерно. Так, в массовом сегменте заметнее всего подешевела аренда автомобилей Volkswagen — в среднем на 18,4%, до 3764 руб. в сутки.

На уровне отдельных моделей динамика ещё более впечатляющая. В частности, аренда Mercedes-Benz CLA-класса стала доступнее почти наполовину (-42,9%) и теперь стоит в среднем 4 тыс. руб. в сутки. Hyundai Grand Starex подешевел на 25,5%, средняя цена — 4767 руб. в сутки.

В сегменте более дорогих авто снижение оказалось более сдержанным. Например, аренда BMW X5 снизилась на 9,6%, до 10 250 руб. в сутки, а минимальная динамика у OMODA S5 — минус 3,6%, средняя стоимость аренды составляет 2475 руб. в сутки.

Эксперты отмечают, что такая тенденция делает аренду автомобилей в Пермском крае более привлекательной для жителей и гостей региона.

