В Прикамье предпринимателя из Кунгура оштрафовали за продажу мяса без документов Продукция поступала в детские сады и школы

Фото: 2Gis

В Кунгуре индивидуального предпринимателя Сюремова С.П. привлекли к административной ответственности за реализацию животноводческой продукции без необходимых ветеринарных документов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Ранее, в феврале, в ведомство поступила информация от краевого управления Роспотребнадзора о четырёх случаях острой кишечной инфекции, предположительно связанных с употреблением блюд в «Столовой № 2» (ул. Степана Разина, 28), принадлежащей ИП Сюремову.

Проверка показала, что для приготовления блюд использовались яйцо куриное, говядина бескостная замороженная и филе цыплёнка-бройлера замороженное, поставленные предпринимателем, вся эта продукция была перемещена без ветеринарных сопроводительных документов.

Как добавили в ведомстве, Сюремов С.П. также является уполномоченным лицом в 20 социально значимых учреждениях Кунгура (детские сады, школы). В 11 из них продукция животного происхождения (яйца, курица, говядина, молоко) поступала со склада предпринимателя также без ветеринарных документов.

В итоге 9 апреля предпринимателя оштрафовали за нарушение ветеринарных правил (ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ).

В Россельхознадзоре добавили, что отсутствие документов не позволяет отследить происхождение сырья, подтвердить его безопасность и эпизоотическое благополучие (отсутствие опасных болезней животных).

