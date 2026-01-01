В Прикамье возбудили уголовное дело из-за избиения подростка металлическим прутом

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Пермском крае сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после инцидента с нанесением телесных повреждений несовершеннолетнему. Поводом для процессуальных действий стала публикация в средствах массовой информации.

Дело квалифицировано по ч. 2 ст. 115 УК РФ — умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия. По данным следствия, конфликт произошёл в Кудымкаре: 17-летний подозреваемый в ходе ссоры нанёс 16-летнему знакомому удары металлическим прутом по голове. Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь.

В настоящее время следователи проводят опрос свидетелей происшествия. В рамках расследования также будет дана правовая оценка обстоятельствам случившегося и проанализированы условия, способствовавшие совершению преступления.

