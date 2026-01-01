В 2025 году у жителей Прикамья арестовали более тысячи авто

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В 2025 году сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю наложили арест на 1064 транспортных средства, принадлежащих должникам. Суммарная оценочная стоимость изъятых отечественных и иностранных автомобилей приблизилась к 569 миллионам рублей. Об этом пишет «Пятница».

Нередко граждане, имеющие задолженность, пытаются скрыть своё имущество от взыскания. За прошедший год приставам удалось обнаружить и арестовать 194 автомобиля, которые их владельцы пытались утаить.

В числе наиболее ценных конфискованных транспортных средств — внедорожник Mercedes-Benz GLS стоимостью 10 миллионов рублей, седельный тягач Iveco за 5 миллионов рублей и кроссовер HAVAL DARGO, оценённый в 3 миллиона рублей.

На аукционах наибольший доход принесли продажа KIA RIO и фургона Hyundai: благодаря этим сделкам взыскатели получили соответственно 1,4 миллиона и 1 миллион рублей. Всего в 2025 году на реализацию было направлено 357 автомобилей на общую сумму порядка 132 миллионов рублей.

Если транспортные средства не находят покупателей на торгах, их предлагают взыскателям в счёт погашения задолженности. В минувшем году 43 взыскателя согласились принять нереализованные автомобили совокупной стоимостью около 26 миллионов рублей.

