Пермский край вошёл в пятёрку лидеров по приросту числа базовых станций связи Всего на территории региона работает 2400 таких станций

Пермский край вошёл в пятёрку российских регионов-лидеров по приросту количества базовых станций связи. По словам министра информационного развития и связи Петра Шиловских, всего на территории региона работает 2,4 тыс. таких станций.

«Совместная работа правительства, муниципалитетов и операторов связи позволила войти нам в пятёрку регионов-лидеров. Действительно, операторы вкладывают свои инвестиции в развитие региона, чтобы жители пользовались современными услугами связи», — отметил он на заседании комитета краевого парламента по инфраструктуре.

Согласно информации Минцифры России, количество базовых станций связи в стране почти достигло миллиона. По итогам 2025 года их общее количество достигло 948 тыс., прирост составил 77 тыс. Наибольший прирост был зафиксирован также в Москве и Московской области (9,1 тыс.), Краснодарском крае (5,3 тыс.), Ставропольском крае (4,2 тыс.) и Ростовской области (3 тыс.). Пермский край занял пятое место по приросту показателя.

Напомним, ранее губернатор Дмитрий Махонин отметил: «Мы полностью выполнили поручение Президента и обеспечили современными видами связи все населенные пункты региона с численностью жителей более 100 человек. Благодаря этому доступ к ним имеют 99,8% жителей края. Сейчас важно совместно с операторами обеспечивать высокое качество услуг» — подчеркнул глава Прикамья.

В краевом правительстве сообщают, что за последние пять лет в рамках нацпроекта «Экономика данных» связь появилась в 242 деревнях и сёлах Пермского края, построено более 1,2 тыс. км волоконно-оптических линий, а в прошлом году введено ещё 104 базовые станции, большинство — отечественного производства.

