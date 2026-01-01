В Прикамье замглавы администрации округа уволили из-за конфликта интересов Нарушение нашли в Осе

Прокуратура Пермского края

В Осинском муниципальном округе по представлению прокуратуры уволен заместитель главы администрации, который руководил управлением развития экономики, имущественных и земельных отношений. Решение об увольнении принято в связи с утратой доверия. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что в августе 2024 года супруга и сын чиновника получили в аренду земельные участки для огородничества. Через три с половиной месяца они подали заявления о расторжении договоров и выкупе участков в собственность. При этом сам заместитель главы уведомил администрацию о личной заинтересованности уже после заключения договоров, что является нарушением антикоррупционного законодательства.

По результатам проверки прокурор внёс представление главе администрации округа об устранении нарушений. Представление было удовлетворено, а заместитель главы администрации уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия».

