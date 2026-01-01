Пермский фонд «Дедморозим» собирает средства на выездные лагеря для тяжелобольных детей Также требуются волонтёры

Фото: фонд "Дедморозим"

Фонд «Дедморозим» объявил о старте сбора средств на организацию двух однодневных выездных лагерей для детей с тяжёлыми заболеваниями и их семей. Лагеря пройдут в июне в Перми и Чусовом, а участие примут подопечные из разных районов Пермского края.

Как сообщили организаторы, главная цель — подарить детям новые впечатления, а родителям — возможность отдохнуть и пообщаться. Для этого необходимо собрать 353 696 руб. на питание, материалы, работу скорой помощи и организацию мероприятий. Кроме финансовой поддержки, фонду требуются волонтёры: фотографы, аквагримёры, музыканты, автоволонтёры и другие желающие помочь.

В этом году лагеря пройдут в стиле русской деревни. Для детей подготовят мастер-классы по изготовлению оберегов и деревянных лошадок, проведут соревнования и занятия по сенсорной интеграции. На празднике выступят музыканты и танцоры, а все мероприятия пройдут на свежем воздухе.

«Для нас это отличная вылазка. С детьми занимаются сопровождающие, а мы, родители, можем спокойно общаться и поддерживать друг друга», — рассказала Нина Бобошина, мама подопечного фонда.

Поддержать проект можно на сайте dedmorozim.ru в разделе «Ждут чуда». Желающие стать волонтёрами могут написать координатору Ульяне Абашевой на почту: abasheva@dedmorozim.ru.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.