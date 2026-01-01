В минздраве Прикамья рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с лосем Авария случилась 12 апреля

На автодороге Полазна — Чусовой в Пермском крае вечером 12 апреля произошла авария с участием лося. Об этом perm.aif.ru сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Автомобиль «Лада Калина», за рулём которого находился мужчина 1984 года рождения, двигался в сторону Перми. На 77-м километре трассы на полосу внезапно выскочил лось. Водитель не сумел предотвратить столкновение — произошёл наезд на животное.

От полученных травм водитель скончался на месте, лось также погиб. В салоне находились четыре пассажира, в том числе двое детей 2015 и 2018 годов рождения. Все они были доставлены в медицинское учреждение с травмами разной степени тяжести.

По данным краевого Минздрава, пострадавшие продолжают находиться под наблюдением врачей. Состояние двух несовершеннолетних и женщины оценивается как удовлетворительное, мужчина — в тяжёлом состоянии. Всем пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.

