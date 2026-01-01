В Перми скончался известный фотограф Андрей Коршунов Он внёс значительный вклад в развитие фотожурналистики региона

Фото: страница Андрея Коршунова в соцсети ВКонтакте

В Перми ушёл из жизни бывший руководитель фотослужбы издания «Коммерсантъ-Прикамье» Андрей Коршунов. О его смерти стало известно от родственников.

«Семья и родные с прискорбием сообщают, что 10. 04.2026 после продолжительной болезни остановилось сердце Андрея Коршунова», — сообщили родственники фотографа в соцсетях.

С 2006 по 2010 год Андрей Коршунов возглавлял фотослужбу «Коммерсантъ-Прикамье», внёс значительный вклад в развитие фотожурналистики региона. После завершения работы в СМИ продолжил творческую деятельность как фотограф, монтажёр и оператор. В 2015 году фильм с его участием — «Варлам Шаламов. Опыт Юноши» — был удостоен престижной кинопремии «Золотой орёл».

«Просим всех, кто его помнит и знает, оставить у себя только светлые и теплые воспоминания. Прощание состоится в узком семейном кругу», — рассказали родственники.

