В Перми произошёл сбой в работе светофоров Он был связан с технической неисправностью в серверной

В Перми устранён сбой в работе светофорной системы, произошедший в утренние часы. Как пояснили в Центре безопасности дорожного движения, причиной инцидента стала техническая неисправность оборудования в серверной. Об этом сообщает ВЕТТА.

В результате сбоя все светофорные объекты, включая регулируемый перекрёсток на площади Гайдара, перешли на автономный режим работы по заранее запрограммированным фазам. Речь идёт о стандартных настройках, рассчитанных на пиковую интенсивность движения. В обычном режиме диспетчеры оперативно корректируют работу светофоров в зависимости от текущей дорожной обстановки, однако из-за поломки эта функция временно не работала.

В ЦБДД официально заявили, что произошедшее не связано с кибератакой — речь идёт исключительно о технической неисправности.

Горожан предупреждали о возможных задержках в движении общественного транспорта. На данный момент система централизованного управления светофорами полностью восстановлена. Диспетчерская служба возобновила ручное регулирование на ключевых транспортных узлах города.

