Энергетики предупредили о сужении улицы Луначарского в Перми

Пермские тепловые сети проводят ремонт на улице Луначарского в Ленинском районе Перми. Специалисты устраняют утечку на тепломагистрали для надёжной подачи отопления и горячей воды в дома и социальные объекты.

На время работ с 14 апреля до 19 апреля проезд по улице Луначарского сужен до одной полосы при подъезде к перекрёстку с улицей Куйбышева. Водителям рекомендуется учитывать это при выборе маршрута.

Энергетики приложат все усилия, чтобы максимально оперативно завершить работы и открыть движение по всем полосам улицы Луначарского.

Реклама. ПАО «ТПлюс». erid: 3apb1QrvkfDM7MsuZZGXGsCoQRyoLic2SRGfZfNM9rST9

