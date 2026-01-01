В Прикамье ФСБ раскрыла схему сбыта наркотиков Силовики изъяли более килограмма запрещённых веществ у жителей Добрянки

Фото: Управление ФСБ по Пермскому краю

Сотрудники Управления ФСБ России по Пермскому краю выявили и пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся распространением наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проведенных правоохранителями специальных операций были идентифицированы двое жителей Добрянки, которые, по мнению силовиков, наладили производство сильнодействующего наркотического вещества в одном из частных жилых домов. Изъято более килограмма мефедрона, а также оборудование, использовавшееся для изготовления наркотиков. Оба подозреваемых были задержаны представителями правоохранительных органов.

Следственным подразделением ФСБ в отношении лиц, подозреваемых в незаконной деятельности, заведено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ).

Сейчас сотрудники ведомства проводят дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, чтобы установить все детали преступной схемы, организованной создателями подпольной лаборатории.

