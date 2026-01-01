В Перми большинство работающих горожан посвящают всё время только работе Чем старше сотрудник, тем он строже относится к использованию рабочего времени

Константин Долгановский

По данным опроса SuperJob, проведённого с 1 по 19 марта 2026 года среди трудоустроенных жителей Перми, 57% респондентов заявили, что всё своё рабочее время они тратят исключительно на выполнение профессиональных обязанностей. Многие из них отмечают: «Работать всё-таки пришёл, отдохнуть дома успею» и «На работе необходимо выполнять трудовые обязанности».

Согласно проведённому исследованию, 57% пермяков работают всё рабочее время, не отвлекаясь на посторонние дела, 22% — трудятся больше половины дня, но иногда позволяют себе отвлечься на параллельные процессы, если задачи выполняются в срок, а 10% — признались, что фактически работают менее половины рабочего времени.

Чем старше сотрудник, тем строже он относится к использованию рабочего времени. Так, среди молодёжи до 35 лет только 52% работают всё рабочее время, а 13% — менее половины. В группе 35–45 лет этот показатель уже 59%. Среди сотрудников старше 45 лет — 60%.

Респонденты старшего возраста отмечают: «Нужно правильно расставлять приоритеты и соблюдать сроки выполнения поставленных задач» и «На работе надо работать, а личные проблемы решать в свободное время».

Среди представителей разных профессий чаще всего говорили, что работают всё рабочее время, врачи, бухгалтеры и кладовщики — по 77%; водители — 72%; экономисты — 70%.

Опрос показал, что в Перми сохраняется высокая трудовая дисциплина, особенно среди старших возрастных групп и представителей ответственных профессий.

