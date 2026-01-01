В Пермском крае инвесторам предложили купить здание уездного казначейства Оно является объектом культурного наследия

Фото: соцсети Елены Ермолиной

В Пермском крае стартовал конкурс по продаже объекта культурного наследия регионального значения — здания уездного казначейства в Оханске (ул. Советская, 9). Об этом в своих социальных сетях написала главный архитектор региона Елена Ермолина.

Историческое строение конца XIX века является неотъемлемой частью архитектурного облика Оханска и отражает административно-экономическую жизнь уездного города того периода. В настоящее время памятник архитектуры нуждается в реставрации.

Стартовая цена лота составляет 1 руб. Новый собственник получит здание в собственность, но вместе с тем возьмет на себя обязательство провести комплекс работ по его сохранению и приспособлению к современному использованию. Все реставрационные мероприятия должны быть завершены до конца 2029 года с соблюдением требований законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия.

Здание включено в федеральный проект «Сохранение культурного и исторического наследия», что открывает для инвестора возможность оформления льготного кредита по ставке 9% годовых на разработку проектной документации и проведение реставрационных работ. Воспользоваться программой господдержки могут не только победители текущего конкурса, но и собственники, ранее приобретшие аналогичные объекты. Важно отметить, что льготный период кредитования сохраняется в полном объеме даже в случае досрочного завершения работ.

