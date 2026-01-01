С января по февраль в Пермском крае на 8,5% вырос спрос на санатории В то же время в целом по России отмечается снижение потока в здравницы

Санаторий "Сосновый бар"/ фото: санатории-перми.рф

В первом квартале 2026 года интерес к размещению в санаторно-курортных объектах России снизился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это падение оказалось значительно более выраженным, чем общее сокращение спроса на рынке внутреннего туризма, где бронирования в отелях сократились лишь на 10%.

В то же время Пермский край, по данным Росстата, вошёл в топ-10 по количеству гостей в санаториях, заняв восьмое место. С января по февраль здесь побывали 22,9 тыс. гостей, что на 8,5% больше, чем год назад. Это свидетельствует о сохраняющемся интересе к прикамским здравницам, среди которых наиболее известны курорты «Усть-Качка», «Ключи», а также санатории «Демидково», «Ключи», «Красный Яр» и др.

Эксперты, опрошенные изданием "Коммерсантъ", отмечают, что отдых в здравницах традиционно обходится дороже, чем в классических гостиницах, и поэтому туристы отказываются от него в первую очередь. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин подтверждает: спрос на санатории упал на 13%, тогда как весь внутренний туризм потерял лишь 4-5%.

По данным туроператора «Алеан», в Кавказских Минеральных Водах спрос на санатории снизился на 10-15%, а отели бронируются активнее. Однако считать, что отели меньше пострадали от кризиса, нельзя — тренды в отрасли разнонаправлены. В то же время, согласно Росстату, в январе-феврале 2026 года в российских санаториях остановились 925 тыс. человек, что на 5% больше, чем год назад. Однако в ряде регионов, традиционно ориентированных на оздоровительный отдых, зафиксировано снижение потока: например, в Ставропольском крае — на 7,2%, в Башкирии — на 3,5%, в Тюменской области — на 6,3%.

Основной причиной снижения спроса на санатории эксперты называют ограниченную покупательную способность населения. Отдых в здравницах стоит на 20-30% дороже, чем в классических отелях: если сутки на двоих в гостинице среднеценового сегмента с завтраком обходятся примерно в 7-8 тыс. руб., то санаторий с лечением — уже в 17-20 тыс. руб. Кроме того, на рынок негативно влияют снижение объёма корпоративного заказа и восстановление интереса к отдыху за рубежом. Несмотря на временное торможение выездного турпотока из-за событий в Персидском заливе, это не дало заметного эффекта для загрузки санаториев.

В частности, по данным «Алеана», цены на размещение в санаториях за год выросли в среднем на 10%, однако есть объекты, которые не повышали стоимость или предлагают скидки. Средняя стоимость проданной ночи в здравницах в первом квартале составила 12 тыс. руб. (снижение на 1%), тогда как для отелей этот показатель вырос на 3,1%. Эксперты отмечают, что спрос смещается в пользу более доступных объектов.

В то же время санатории премиум-класса показывают большую устойчивость: спрос на них либо остался на уровне прошлого года, либо снизился незначительно. Это связано с тем, что гости высокобюджетных объектов менее склонны экономить. В целом, по мнению специалистов, рынок санаторно-курортных услуг сталкивается с ростом затрат из-за повышения НДС и других издержек, что может привести к снижению рентабельности бизнеса. Однако Пермский край продолжает демонстрировать рост интереса к своим здравницам, что выделяет его на фоне других регионов.

