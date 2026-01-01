В Перми продолжают приводить в порядок памятники после зимы

Фото: МАУК «Городской центр охраны памятников»

В Перми продолжается весенняя уборка городских памятников: восемь объектов уже приведены в порядок после зимнего сезона. Об этом сообщает администрация города.

Работы проводятся в рамках проекта «Пермь в порядке». Как сообщили в городском департаменте культуры и молодежной политики, к настоящему моменту специалисты завершили мойку мемориала сотрудникам органов внутренних дел на Комсомольском проспекте, памятника В.И. Ленину в Театральном сквере, монумента В.Н. Татищеву в сквере на Разгуляе, скульптуры А.С. Попова напротив эспланады, памятника доктору Ф.Х. Гралю у городской клинической больницы № 2, а также памятника Николаю Чудотворцу на Соборной площади.

Кроме того, очищены стела «Пермь — город трудовой доблести» на одноименной площади и скульптура «Пермский медведь» у гостиницы «Урал». Всего в текущем весеннем сезоне планируется привести в порядок более 60 памятников и мемориальных объектов.

Из-за нестабильных погодных условий следующий этап работ по очистке городских скульптур запланирован на период после 20 апреля. Специалисты используют щадящие методы уборки: сначала поверхности освобождают от пыли и загрязнений, затем наносят нейтральное моющее средство, тщательно смывают его и покрывают защитным восковым составом. Такой подход не только возвращает памятникам эстетичный вид, но и создает дополнительный барьер от воздействия осадков и ветра, продлевая срок их сохранности. Все применяемые составы экологически безопасны.

