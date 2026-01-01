Пермяк выплатил штраф в 35 тысяч рублей за избиение ребёнка Пермяк посчитал, что ребёнок обидел его сына

Константин Долгановский

Пермские приставы взыскали компенсацию морального вреда с мужчины, избившего несовершеннолетнего. Об этом сообщает региональная ФССП.

Житель Индустриального района Перми выплатил 35 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда после принудительных мер со стороны судебных приставов. Ранее мужчина был признан виновным в нанесении побоев подростку.

Инцидент произошел на почве детского конфликта: пермяк посчитал, что его сына обидел другой ребенок. Найдя подростка, мужчина схватил его за капюшон, начал трясти, оскорблять и угрожать расправой. Затем он заставил мальчика встать на колени и извиниться, после чего нанес удар ногой в область живота. От серьезных травм ребенка спасла только плотная зимняя одежда.

Последствия нападения сказались на психологическом состоянии потерпевшего: у него появился страх выхода на улицу, ночные кошмары, нарушения сна. Мать пострадавшего обратилась в суд с иском о компенсации нравственных страданий. Суд установил причинно-следственную связь между действиями обвиняемого и переживаниями ребенка и удовлетворил иск на сумму 35 тыс. руб.

После вступления решения в силу исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми. Должник был уведомлен о возбуждении производства, однако добровольно выплату не произвел. В ответ приставы арестовали банковские счета мужчины и наложили запрет на регистрационные действия с его автомобилем. Когда и эти меры не возымели эффекта, с должника был взыскан исполнительский сбор, а основная сумма компенсации списана в принудительном порядке.

После полного погашения задолженности и перечисления средств взыскателю исполнительное производство было завершено фактическим исполнением.

